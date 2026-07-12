Un club della Premier League ha fatto un sondaggio per Estupinan, secondo Matteo Moretto. Il calciomercato del Milan si anima, con l'interesse del club inglese che si fa più concreto. La trattativa, al momento, resta in fase di sondaggio, senza sviluppi ufficiali. La situazione continua a essere monitorata, mentre il giocatore rimane nel mirino di diverse squadre.

Il mercato del Milan entra nel vivo e si scalda moltissimo l'asse che porta verso la Premier League. L'indiscrezione arriva direttamente dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha voluto fare il punto sul futuro di Pervis Estupiñán. Milan, Estupinan verso la cessione?. L'esterno ecuadoriano, arrivato in rossonero la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, potrebbe già salutare Milanello di fronte ad un'offerta ritenuta congrua. Secondo quanto rivelato da Moretto, nelle ultime ore un club inglese si è mosso per fare dei sondaggi sulle ecuadoriano: si tratta proprio dell'Aston Villa di Emery. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, un club di Premier piomba su Estupinan. Moretto: "Hanno fatto un sondaggio"

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