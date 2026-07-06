Secondo fonti di mercato, il Milan ha proposto un giocatore chiamato Karetsas come possibile sostituto di Rafael Leão. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul profilo del calciatore o sui termini dell'offerta. La situazione sul futuro del portoghese rimane incerta, mentre le trattative per un eventuale sostituto sembrano già in fase di definizione. La possibile destinazione del nuovo attaccante potrebbe essere in Belgio, anche se non sono stati specificati ulteriori dettagli.

Il futuro di Rafael Leão è sempre più un punto di domanda, ma in casa Milan si comincia già a disegnare lo scenario per un eventuale post. Che prenderà il posto del portoghese? La risposta potrebbe arrivare direttamente dal Belgio. a parlare dell'indiscrezione di mercato è stato l'esperto Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando un nome molto caldo sul taccuino rossonero: quello di Kostantinos Karetsas. Calciomercato Milan, spunta l'ipotesi Karetsas. Prima di fare eventuali acquisti, però bisogna fare anche spazio. La situazione legata a Leao sta tenendo banco nel club rossonero. L'avventura del portoghese infatti sembra ormai arrivata i titoli di coda, con il calciatore che ha espresso la volontà di cambiare club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: "Proposto Karetsas. Ecco cosa vi dico su Leao"

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