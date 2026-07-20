Milan l' Europa League può far sognare ma è anche un grande rischio | ecco perché

Da pianetamilan.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si prepara a disputare l'Europa League, dopo essere stato eliminato ai quarti di finale dalla Roma lo scorso anno, in un percorso che segue la retrocessione dalla Champions League. La squadra affronta ora la competizione con la possibilità di avanzare, ma anche con il rischio di un’ulteriore eliminazione. La partecipazione in Europa League rappresenta per il club una sfida importante, che può portare a risultati positivi o a nuove delusioni.

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Il Milan si appresta ad affrontare, nuovamente, l'Europa League. L'ultima volta il Diavolo uscì ai quarti di finale nel derby italiano con la Roma, dopo esser stato precedentemente "retrocesso" dalla Champions League. Questa competizione, ora, può essere un grande stimolo per cercare di tornare a vincere in Europa ma sarà, inevitabilmente, anche una competizione dispendiosa. Il distacco economico rispetto alla Champions. Sul fronte economico, la situazione non è delle migliori. L'accesso alla fase a gironi frutta 4,31 milioni: quasi nulla se paragonata ai 18,6 che garantisce la sola partecipazione alla Champions League. Ogni successo nella competizione vale 450mila euro, ogni pareggio 150mila e anche un percorso da sogno fino alla finale (portando a casa il trofeo) non supererebbe i 25 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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NON CI CREDOOMILAN E JUVE IN EUROPA LEAGUEÈ UN SOGNO CHE SI AVVERAGODOOOO

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