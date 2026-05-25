Il Milan si prepara a disputare l’Europa League, che quest’anno rappresenta un obiettivo prioritario. La squadra affronta le sfide di un girone che include Juventus e Leverkusen, entrambe considerate avversarie difficili. La qualificazione alla competizione europea potrebbe influenzare la stagione del club, con la possibilità di ottenere un posto in una competizione continentale. La fase a gironi si svolge con incontri programmati nelle prossime settimane, e la squadra cercherà di ottenere risultati utili per avanzare nel torneo.

Il Milan perde contro il Cagliari e saluta anche la qualificazione in Champions League. La prossima stagione, i rossoneri giocheranno sì in Europa, ma in Europa League, la seconda competizione europea. Mancano ancora alcune pedine da aggiungere alla lista finale, ma si può già parlare delle possibili avversarie dei rossoneri nelle prossime serate in Europa. Da un'immagine di 'Football Rankings' si possono vedere già le possibili teste di serie in vista del maxi girone. Ecco tutte le squadre. Il quadro non è ancora del tutto completo, visto che si devono ancora giocare la finale di Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano e che ci saranno i ripescaggi dai playoff di Champions League: le squadre eliminate nei percorsi di qualificazione saranno ammesse in Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’Europa League diventa un obbligo: ecco perché può essere il primo obiettivo stagionale

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