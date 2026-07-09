Il club ha incontrato ieri un trequartista e sta valutando Alajbegovic e Karetsas, mentre si è svolto un incontro per Atta. Il manager ha chiesto di consegnare al prima possibile la rosa definitiva. Sul mercato sono stati spesi 200 milioni di euro per rinforzi, con l’obiettivo di consegnare al nuovo allenatore una squadra pronta. La trattativa con i giocatori continua, ma ancora non ci sono ufficializzazioni.

Consegnare a Ruben Amorim la squadra che verrà il prima possibile. È il nuovo mantra di Gerry Cardinale, che sul mercato ha piazzato subito due colpi da 100 milioni di euro per dare il benvenuto al nuovo allenatore. Il Milan è partito lancia in resta, ma il lavoro da fare è ancora molto. Sebbene lo stesso Amorim - seduto al fianco del numero uno di RedBird ieri a casa Milan - abbia invitato a "fare attenzione al budget, il proprietario è qui vicino (ride, ndr)". Ci sono tanti giocatori che rientreranno dai prestiti da valutare, altri da cedere. E altri profili da ricercare. Quali? Innanzitutto un trequartistaala adatto al gioco del tecnico portoghese, sempre che Rafa Leao svuoti l’armadietto a Milanello, lasciando vacante un posto nella batteria di interpreti da piazzare alle spalle del centravanti Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, un trequartista per Amorim: Alajbegovic e Karetsas nel mirino, ieri incontro per Atta. I dettagli

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MILAN, TRE SONDAGGI Ibra e Amorim esplorano il mercato: ecco Uzun, Alajbegovi e Karetsas

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Secondo @MilanVibesIT le richieste che ha fatto Amorim come partenza per i rinforzi sarebbero un attaccante centrale di livello (Ramos), 2 difensori centrali con caratteristiche precise (Gila e mister X), un esterno destro e un trequartista di piede mancino #Mi x.com

Milan, Amorim aspetta i rinforzi: Alajbegovic, Atta e Karetsas tra gli obiettiviConsegnare a Ruben Amorim una squadra competitiva prima dell'inizio della stagione è la priorità della dirigenza rossonera. tuttomercatoweb.com

Milan, ora serve il trequartista: occhi puntati su Karetsas. Nell’affare c’entra anche LeaoIl Milan guarda a Karetsas del Genk per fare il salto di qualità sulla trequarti: talento greco, costo alto e conti da far quadrare. affaritaliani.it