Calciomercato Milan Karetsas-Uzun e Alajbegovic fantasia nel Diavolo di Amorim - Gila rossonero accordo con la Lazio

Il Milan ha riaperto i contatti per Konstantinos Karetsas, centrocampista greco attualmente in forza a un club di proprietà di una società di proprietà di un fondo di investimento. La trattativa prevede un possibile prestito con diritto di riscatto. Contestualmente, si lavora anche con Uzun e Alajbegovic, entrambi centrocampisti. Sul fronte delle cessioni, un accordo con la Lazio permette a Gila di trasferirsi in prestito con opzione di acquisto.

Calciomercato Milan-Karetsas Ritorno di fiamma tra il Milan e Konstantinos Karetsas. Il fantasista (ama partire da destra, ma può giocare dietro le punte) classe 2007 del Genk e della nazionale greca - sotto i riflettori dell'area scouting del Diavolo già nei mesi scorsi - piace molto al club rossonero: dribbling, fantasia, assist e qualche gol per un giocatore dalle grandi potenzialità in proiezione futura. E' legato da un contratto sino al 2029 con la società belga (3 reti e ben 18 passaggi vincenti in 49 presenze nell'ultima stagione) con una valutazione da 40 milioni di euro. Calciomercato Milan-Uzun Karetsas è il nome in cima alla lista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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