Si parla di uno scambio di mercato tra il Milan e una squadra di Serie A, che coinvolgerebbe Fofana e Thuram. Secondo le indiscrezioni, il club rossonero potrebbe acquisire Thuram, nato nel 2001, mentre il club di Torino potrebbe ricevere Fofana. La trattativa sarebbe collegata a un possibile accordo tra i due club per questa operazione di mercato.

Nel cuore delle calde dinamiche del calciomercato estivo, le indiscrezioni viaggiano veloci, alimentando scenari suggestivi. L'ultima voce in ordine di tempo racconta di un possibile asse di mercato tra Milan e Juventus, basato su uno scambio che porterebbe Youssouf Fofana a Torino e il classe 2001 Khéphren Thuram a vestire la maglia rossonera. Al di là della fattibilità economica e diplomatica di una simile operazione, l'aspetto che merita un'analisi profonda e specialistica è puramente tecnico: come si inserirebbe Thuram nel calcio di Rúben Amorim? La cerniera a due nel 3-4-2-1: l'identikit del centrocampista per Amorim. Il passaggio definitivo del Milan al modulo 3-4-2-1, fortemente voluto dal nuovo tecnico portoghese, richiede interpreti radicalmente diversi rispetto alla passata stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, indiscrezione sullo scambio dell'estate: perché Thuram-Rabiot sarebbe la coppia perfetta per Amorim

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