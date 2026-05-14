L'allenatore della nazionale francese ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per le prossime competizioni, includendo tra gli altri il portiere, il centrocampista e due attaccanti. Tra i nomi scelti non figura alcun giocatore proveniente dalla Juventus. Dopo i Mondiali, il tecnico lascerà l’incarico di commissario tecnico, affidandolo a Zidane. In un’intervista, ha dichiarato che la squadra è considerata tra le favorite, anche se non unica.

Un campione d'Italia, due rossoneri, un giallorosso. Nella lista dei 26 convocati della Francia, mancano però i giocatori della Juventus. Non era mai successo dal 2010 in poi, quando alla guida dei Bleus c'era Domenech che in Sudafrica non si era portato nessun “italiano”, e quattro anni prima contro l'Italia aveva perso il Mondiale. Stavolta, a escludere i bianconeri è stato un ex bianconero doc come Didier Deschamps, all'ultimo torneo da c.t. dei Bleus. Il suo futuro? Non si preclude nulla, nemmeno l'idea di allenare l'Italia. Deschamps lo ha detto dopo aver annunciato i convocati per un Mondiale che la Francia, numero uno della classifica Fifa e vicecampione in carica, affronta da favorita: "È vero, siamo favoriti, ma non siamo gli unici", ha precisato l'ex centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia, Deschamps chiama Maignan, Rabiot, Marcus Thuram e Koné. "Io ct dell'Italia? Perché no"

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