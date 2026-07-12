rabiot dilemma milan ma amorim lo aspetta

Notizia in breve

Rabiot è al centro di trattative tra Marsiglia e Milan, con contatti intermittenti e pause. La trattativa ha subito una svolta dopo un alterco con un ex compagno, che ha accelerato le decisioni. Il giocatore è ora nel mirino del club rossonero, mentre un altro allenatore con un club francese aspetta sviluppi. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali o accordi definitivi.