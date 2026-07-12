Rabiot dilemma Milan Ma Amorim lo aspetta
Rabiot è al centro di trattative tra Marsiglia e Milan, con contatti intermittenti e pause. La trattativa ha subito una svolta dopo un alterco con un ex compagno, che ha accelerato le decisioni. Il giocatore è ora nel mirino del club rossonero, mentre un altro allenatore con un club francese aspetta sviluppi. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali o accordi definitivi.
Un’estate ad attenderlo: contatti, ammiccamenti, frenate. Fino alla fiammata decisiva (complice la rissa con l’ex compagno Jonathan Rowe) per portare Adrien Rabiot da Marsiglia a Milano, sponda Milan. Un pallino rossonero, inseguito anche in precedenza, ai tempi della rottura (a zero) con la Juventus. Un pupillo di Massimiliano Allegri che, ora, lo vorrebbe anche a Napoli - ma prima servono cessioni - dopo averlo portato tra le braccia del Diavolo. Il centrocampista 31enne, impegnatissimo con la Francia, al momento dribbla: "Al futuro penserò dopo il Mondiale ", ha ripetuto spesso. Anche di recente, quando gli è stato chiesto se Ruben Amorim lo avesse chiamato: "Parleremo più avanti", la risposta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Rabiot, Milan's dilemma. But Amorim awaits him.The midfielder is stalling: I'll talk to the coach later. Allegri wants him at Napoli, but his mother-agent is winking at the Rossoneri. sport.quotidiano.net