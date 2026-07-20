Milan il consiglio di Ibra cade nel vuoto | Alajbegovi? vicino all' Atalanta Anche se

Kerim Alajbegovi?, attaccante bosniaco, si trova vicino all’Atalanta secondo alcune indiscrezioni, anche se le trattative non sono ancora definitive. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione del Milan ha respinto una proposta legata a Ibrahimovic, che non ha trovato supporto tra i membri. I Mondiali 2026 hanno portato alla ribalta anche la Bosnia, con le sue prestazioni e il talento di Alajbegovi?.

I fari dei Mondiali 2026, andati in scena tra Stati Uniti, Canada e Messico, non hanno messo in mostra soltanto i campioni già affermati. Tra le note più liete della rassegna iridata c'è stata senza dubbio la Bosnia, trascinata dal talento cristallino di Kerim Alajbegovi?. Un profilo che non è sfuggito a Zlatan Ibrahimovi?: il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan lo ha osservato da vicino e lo ha caldamente consigliato alla dirigenza rossonera. Per diverse settimane, il Diavolo si è mosso concretamente sulle tracce del ragazzo, prima che le strategie di mercato prendessero un'altra direzione. Classe 2007, Alajbegovi? è reduce da una stagione da incorniciare in Austria con la maglia del RB Salisburgo, condita da ben 13 gol e 4 assist in 44 apparizioni complessive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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