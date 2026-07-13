L' Atalanta mette la freccia per Alajbegovic | il pupillo di Ibra può prendere la strada di Bergamo

L'Atalanta sta trattando l'acquisto di Kerim Alajbegovic, con un'offerta tra 25 e 30 milioni di euro, bonus inclusi. La società ha avanzato una proposta concreta per il giovane attaccante, considerato un talento vicino a Ibrahimovic. La trattativa è in fase avanzata, ma non ancora conclusa. Nessun accordo ufficiale è stato annunciato, e le parti stanno definendo i dettagli dell'operazione.

L'Atalanta si è molto avvicinata all'acquisto di Kerim Alajbegovic per una cifra complessiva compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. I nerazzurri hanno impresso un'accelerazione decisiva negli ultimi giorni, sfruttando la fase di attesa delle altre grandi pretendenti della Serie A, Milan in primis. D'altronde il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen, che l'aveva appena riscattato dal Salisburgo dove aveva giocato la scorsa stagione, aveva già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Bergamo., La Dea aveva inizialmente programmato l'affondo decisivo per il mese di agosto,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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