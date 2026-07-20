Milan i segreti di Amorim a Milanello | allenamenti tattica e non solo

Il Milan sta seguendo un programma di allenamenti e preparazione sotto la guida di Ruben Amorim, con focus su tattica e strategia. La squadra si sta concentrando sulla pianificazione della stagione 2026-27, che prevede competizioni in Serie A, Coppa Italia e Europa League. Le sessioni si svolgono presso il centro di allenamento di Milanello, dove si studiano schemi e si definiscono le rotazioni. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle esercitazioni o sulle scelte tecniche.

C'è tanta curiosità nel nuovo Milan di Ruben Amorim: in questi giorni, i rossoneri stanno lavorando e programmando la stagione 2026-27, in cui il Diavolo giocherà in Serie A, in Coppa Italia e in Europa League. promowebapp Il metodo Ruben Amorim a Milanello: dialogo, lingua e intensità. Come scrive Gazzetta.it, Ruben Amorim è arrivato con grandissima voglia di dimenticare quanto accaduto con il Manchester United e, dal primo minuto, ha cercato di coinvolgere la squadra con un atteggiamento positivo. Si cerca di creare un'atmosfera positiva in gruppo, con cui si esprime in inglese, anche se sta già imparando l'italiano: chi frequenta Milanello parla di Amorim alla ricerca del dialogo con i giocatori, parla, spiega. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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