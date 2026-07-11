Milan lunedì inizia l' era di Amorim | i dettagli del raduno a Milanello | PM

Il Milan inizia lunedì il ritiro a Milanello con il nuovo allenatore Ruben Amorim. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione, con particolare attenzione ai nuovi acquisti e alle strategie tattiche. La prima fase del raduno servirà a testare la condizione fisica e a integrare i nuovi elementi nel gruppo. I tifosi sono curiosi di vedere come si svilupperanno le prime settimane di lavoro sotto la guida di Amorim.

Il Milan è pronto a ripartire per dare la caccia ai prossimi obiettivi stagionali. Con l'entusiasmo che hanno portato i nuovi acquisti e la guida tecnica affidata a Ruben Amorim, c'è grande attesa tra i tifosi per scoprire tutte le novità che ci saranno in squadra e dal punto di vista tattico. L'appuntamento segna ufficialmente l'inizio di un nuovo ciclo sportivo, caratterizzato da ambizioni rinnovate e investimenti molto importanti sul calciomercato, con un Gerry Cardinale sempre più al centro delle decisioni sul Milan. promowebapp Tutti i dettagli sul primo raduno a Milanello e l'orario dell'allenamento. Lunedì 13 luglio prende il via la stagione 202627 della Prima Squadra maschile del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, inizia l'era Amorim! Il programma dell'arrivo a Milano e dei primi giorni in rossonero

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