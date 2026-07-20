Il programmato e imminente rinnovo contrattuale di Luka Modri? non esaurirà le grandi manovre del Milan sulla linea mediana. In questa calda sessione estiva di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi è intenzionata a regalare al tecnico Rúben Amorim un innesto di spessore internazionale. Il nome caldo, tornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore, è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il mediano danese classe 1995 è ufficialmente in uscita dall' Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante un contratto che lo lega ai francesi fino al 30 giugno 2028, il calciatore può salutare la Costa Azzurra a condizioni economiche estremamente vantaggiose, quantificabili in una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Højbierg 'low cost' a centrocampo, ma solo con le cessioni. Via un insospettabile?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sposarsi tra mobili e polpettine svedesi? La svolta low cost di Ikea conquista tutti (ma ha un solo grande limite)

Leggi anche: Costa solo 2.000 dollari e debutta al Tribeca: il caso del film low cost girato con l'AI