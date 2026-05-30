Ikea offrirà la possibilità di celebrare matrimoni in cinque dei suoi negozi. L’iniziativa permette di organizzare cerimonie all’interno dei punti vendita, con spazi dedicati e servizi dedicati. La scelta si rivolge a coppie che desiderano un matrimonio low cost, con un’atmosfera informale e originale. Tuttavia, questa opportunità è limitata a cinque negozi e non è disponibile in tutte le sedi. La proposta è rivolta a chi cerca un matrimonio diverso, senza costi elevati.

La notizia è di quelle succulente: Ikea, il colosso svedese dell’arredamento a basso costo darà la possibilità di sposarsi in cinque suoi negozi. Il 27 giugno 2026, infatti, sarà possibile pronunciare il “ sì ” tra librerie Billy e mobili montabili, magari con le polpette svedesi al buffet. Se però state pensando a una soluzione del genere per impalmare il vostro amore, fate attenzione: al momento, l’iniziativa è limitata al territorio svedese e coinvolgerà i punti vendita di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ogni negozio ospiterà al massimo tre cerimonie nuziali, per un totale di quindici coppie fortunate che avranno l’opportunità di celebrare le proprie nozze in uno scenario decisamente pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sposarsi tra mobili e polpettine svedesi? La svolta low cost di Ikea conquista tutti (ma ha un solo grande limite)

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Temi più discussi: Sposarsi tra divani e polpette? Non è solo una trovata di marketing; Ikea inaugura i matrimoni low cost: le coppie potranno dire Sì in negozio; Ikea, a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia ufficiale (ed economica); Ikea, a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia low cost.

Matrimonio tra mobili, istruzioni e brugole: l'idea degli svedesi #ikea x.com

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