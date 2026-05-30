Sposarsi tra mobili e polpettine svedesi? La svolta low cost di Ikea conquista tutti ma ha un solo grande limite
Ikea offrirà la possibilità di celebrare matrimoni in cinque dei suoi negozi. L’iniziativa permette di organizzare cerimonie all’interno dei punti vendita, con spazi dedicati e servizi dedicati. La scelta si rivolge a coppie che desiderano un matrimonio low cost, con un’atmosfera informale e originale. Tuttavia, questa opportunità è limitata a cinque negozi e non è disponibile in tutte le sedi. La proposta è rivolta a chi cerca un matrimonio diverso, senza costi elevati.
La notizia è di quelle succulente: Ikea, il colosso svedese dell’arredamento a basso costo darà la possibilità di sposarsi in cinque suoi negozi. Il 27 giugno 2026, infatti, sarà possibile pronunciare il “ sì ” tra librerie Billy e mobili montabili, magari con le polpette svedesi al buffet. Se però state pensando a una soluzione del genere per impalmare il vostro amore, fate attenzione: al momento, l’iniziativa è limitata al territorio svedese e coinvolgerà i punti vendita di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ogni negozio ospiterà al massimo tre cerimonie nuziali, per un totale di quindici coppie fortunate che avranno l’opportunità di celebrare le proprie nozze in uno scenario decisamente pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Temi più discussi: Sposarsi tra divani e polpette? Non è solo una trovata di marketing; Ikea inaugura i matrimoni low cost: le coppie potranno dire Sì in negozio; Ikea, a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia ufficiale (ed economica); Ikea, a giugno ci si potrà sposare nei negozi con cerimonia low cost.
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