Un film realizzato con un budget di circa 2.000 dollari ha debuttato al Tribeca. Il film, intitolato Dreams of Violets, racconta le uccisioni di massa di manifestanti da parte del governo iraniano. La produzione è stata realizzata utilizzando l’intelligenza artificiale.

Al centro del film, intitolato Dreams of Violets, la storia delle uccisioni di massa dei manifestanti da parte del governo iraniano. Si intitola Dreams of Violets ed è già un caso il film low budget realizzato in AI selezionato dal Tribeca Film Festival. La pellicola della durata di 75 minuti, costata solo 2000 dollari, ricostruisce le uccisioni di massa dei manifestanti da parte del governo iraniano dello scorso gennaio. Nel film tutto è stato ricreato interamente in AI, dai personaggi agli ambienti, come riferisce l'Hollywood Reporter. Un manifesto politico realizzato in AI: che cosa sappiamo di Dreams of Violets Costato 20000 dollari, il film è basato su "reportage giornalistici, fotografici e racconti di testimoni" che hanno assistito alla rappresaglia del governo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Costa solo 2.000 dollari e debutta al Tribeca: il caso del film low cost girato con l'AI

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