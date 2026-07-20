Dopo oltre un mese, il Mondiale è terminato con la vittoria della Spagna sulla Argentina. I giocatori del Milan coinvolti con le Nazionali stanno iniziando a rientrare nei rispettivi club. I calciatori rossoneri torneranno a Milanello in modo graduale, in base ai programmi stabiliti dai rispettivi staff. La ripresa delle attività con la squadra sarà comunicata nelle prossime settimane.

Dopo più di un mese dedicato al più prestigioso torneo internazionale per Nazioni, i l Mondiale americano è giunto al termine. La vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina ha sancito la fine di questa edizione e i calciatori impegnati con le proprie Nazionali saranno, piano piano, di rientro nei propri Club. A Milanello nel frattempo è cominciata la preparazione, con molti giocatori già rientrati dalle proprie vacanze e ormai operativi alla ricerca della migliore condizione fisica. Molti rossoneri, però, risultavano tra gli impegnati al Mondiale e rientreranno, a scaglioni, nei prossimi giorni. Le date dei rientri. Il programma dei... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, finiti i Mondiali: ecco quando rientrano i rossoneri internazionali a Milanello

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