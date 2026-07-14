Gonçalo Ramos si è presentato a sorpresa a Milanello durante il primo giorno di raduno del Milan. L'attaccante portoghese, ancora in vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali 2026 con il Portogallo, si è recato a Milano per visitare alcune abitazioni. Nei prossimi giorni sono previsti i rientri dei calciatori nazionali, mentre altri componenti della rosa sono già presenti sul sito del club.

La sorpresa più grande del primo giorno di raduno a Milanello del Milan è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese, ancora in vacanza dopo l'impegno ai Mondiali 2026 con il Portogallo, è passato a Milano per visionare alcune case. A sorpresa, l'ex PSG si è presentato a Milanello, accolto dai tifosi festanti, da Amorim e Cardinale che lo hanno introdotto al mondo Milan dopo un lungo abbraccio. Un segnale chiarissimo di come Ramos abbia una grande voglia di vestire la maglia rossonera il prima possibile. promowebapp Il programma dei rientri dai Mondiali 2026 e i piani per la tournée. Ma quando lo vedremo con il Diavolo? Come... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, blitz a sorpresa di Gonçalo Ramos a Milanello. Ecco quando rientrano i Nazionali

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Milan Flash - Finalmente si respira un briciolo di ambizione

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