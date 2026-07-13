Raduno Milan LIVE | Giocatori a Milanello | iniziato il ritiro dei rossoneri

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ritiro dei giocatori del Milan è iniziato oggi a Milanello, segnando l'avvio della stagione 2026-2027. La squadra è stata affidata alla guida tecnica del tecnico portoghese Rúben Amorim, che ha assunto l'incarico il 16 giugno. La preparazione prevede sessioni di allenamento e test fisici, con il ritiro che durerà alcune settimane prima dell'inizio ufficiale delle competizioni stagionali.

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RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Amorim, ad ogni modo, avrà a disposizione ben 26 giocatori per il raduno odierno e per questa prima fase della preparazione atletica: ecco, qui di seguito, i giocatori che l'ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United ha chiamato a raccolta: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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