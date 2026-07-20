Milan Estupinan-Aston Villa | niente fumata biaca

Da milanzone.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Pervis Estupinan all’Aston Villa si è interrotto, nonostante l’accordo tra il giocatore e il club inglese. Sembrava tutto definito, ma tra il Milan e l’Aston Villa non è stato raggiunto un accordo finale. La trattativa si è fermata senza fumata bianca, lasciando in sospeso la possibilità di un trasferimento.

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Sembrava tutto fatto, ma il trasferimento di Pervis Estupinan all’ Aston Villa si è improvvisamente arenato. Il giocatore avrebbe già un accordo con il club inglese, ma tra Milan e Aston Villa manca l’accordo definitivo. Il Milan non svende: la domanda tra domanda e offerta resta un nodo da scioglere. L’operazione Estupinan-Aston Villa sembra ormai in fase di chiusura, ma la realtà è diversa. Il Club Rossonero ha infatti deciso di rallentare le operazione di cessione definitiva del giocatore ecuadoriano dopo aver valutato la proposta economica del Club inglese e non ritenendola adeguata. L’accordo tra il Estupinan e Aston Villa sarebbe già stato raggiunto e un ritorno in Premier League sarebbe molto gradito da parte del laterale ecuadoriano. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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