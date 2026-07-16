L'Aston Villa ha avviato trattative avanzate per acquistare Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano del Milan. La trattativa coinvolge anche il Paris Saint-Germain, con i club interessati a ottenere il giocatore. Estupinan è in forza al Milan dall'estate scorsa e il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. La società rossonera valuta le offerte e le possibilità di cessione.

Il calciomercato del Milan continua ad infiammarsi per quanto riguardano le uscite, includendo anche Aston Villa e PSG. I Villans hanno avviato i contatti per Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano classe '98 in forza al Milan dall'estate scorsa. Calciomercato Milan, l'incastro perfetto tra PSG e Aston Villa. La mossa di mercato dell' Aston Villa risponde ad una vera e propria esigenza. Il club inglese, infatti, sta per salutare Lucas Digne, con Ilf francese indirizzato verso il PSG. Per colmare il vuoto, la dirigenza inglese ha rotto gli indugi per il calciatore del Milan, considerato da Emery il sostituto ideale grazie alle sue caratteristiche: - Conoscenza della Premier: Estupinan non ha bisogno di tempi di adattamento l calcio inglese Accelerata improvvisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Estupinan all'Aston Villa: trattativa in fase avanzata

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Pianifichiamo il tesoretto: Estupinan all'Aston Villa sblocca le cessioni. Per Leao servono 60M, Gimenez parte per 21M. Obiettivo 150M totali per sfoltire e reinvestire. Voi li cedereste a queste cifre? ? #AmicidiACMilan #ACMilan #Calciomercato #Milan # x.com

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