Milan e Aston Villa frenata per Estupiñan? Ecco la situazione

Il mercato del Milan si sta concentrando sull'acquisto di Estupiñan, ma al momento ci sono rallentamenti nella trattativa con l’Aston Villa. La società rossonera ha già rafforzato la rosa con un attaccante e un difensore centrale, rispettando le richieste dell’allenatore. Tuttavia, non ci sono ancora sviluppi definitivi riguardo alla possibile cessione o prestito del difensore colombiano. La trattativa resta in stand-by, senza conferme ufficiali o accordi raggiunti.

Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Le operazioni in entrata sono arrivate subito, ottemperando immediatamente alle richieste di Amorim e alle evidenti necessità della squadra, inserendo in rosa l'attaccante tanto desiderato e il difensore centrale. I 100 milioni spesi per Gila e Ramos sono stati un segnale importante, ma anche questo Milan ha bisogno di incassare: prima di procedere sul mercato in entrata sarà necessario fare anche cassa. A tal proposito, l'Aston Villa si è mosso nei giorni scorsi per prelevare un rossonero che ancora non è rientrato a Milanello: Pervis Estupiñan, reduce dal Mondiale con il suo Ecuador, ha attirato l'interesse del Club di Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ESTUPIÑÁN, TUTTO FERMO! L'ASTON VILLA FRENA

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