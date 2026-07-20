Il Milan ha acquistato un nuovo giocatore francese di 190 centimetri, scelto come potenziale protagonista. La società prosegue con una strategia di mercato che combina investimenti importanti per la prima squadra e l’acquisto di talenti internazionali a basso costo. La decisione si inserisce in un piano di rafforzamento che mira a integrare giovani promesse nel roster principale. La trattativa si è conclusa con un investimento contenuto rispetto agli acquisti più costosi recenti.

La strategia di calciomercato del Milan continua a svilupparsi su un doppio binario parallelo. Accanto agli investimenti onerosi per la Prima Squadra, la dirigenza di Via Aldo Rossi mantiene i riflettori accesi sui migliori talenti del panorama internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Francia e riportate da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha avviato i primi sondaggi esplorativi per il giovane difensore Sankhoun Diawara. La rosea ha tracciato un identikit chiaro del calciatore, specificando che si tratterebbe — almeno in una prima fase iniziale — di un rinforzo di spessore destinato al progetto Milan Futuro - supervisionato dallo Sport Development Director, Jovan Kirovski, piuttosto che alle rotazioni immediate a disposizione di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, colpo low-cost dalla Francia: Kirovski ha scelto il nuovo gigante da 190 centimetri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Milan, rivoluzione in difesa per Allegri: da Mario Gila al colpo low cost “inglese”Il Milan si prepara per il calciomercato estivo del 2026 puntando su rinforzi nel reparto difensivo.

Milan, colpo 'low cost' sulla fascia? Jorge Mendes offre al Diavolo un suo assistitoIl Milan sta valutando un esterno di fascia nel mercato europeo per il modulo 3-4-2-1.

Temi più discussi: Roma, Lazio, Inter e Milan: le ultimissime; Calciomercato, il punto sulle big: a Milanello parte l'era Amorim, Inter e Juve accelerano; Colpo low cost dal Milan, la Fiorentina affonda il colpo; Milan, colpo 'low cost' sulla fascia? Jorge Mendes offre al Diavolo un suo assistito.

Milan, svolta sul mercato: spunta il piano low-cost per l’attaccoLa gara d’esordio stagionale è ormai alle porte e in casa Milan la testa è rivolta alla sfida di San Siro contro il Bari in Coppa Italia, ma è chiaro che un pensiero al mercato resta inevitabile. La ... calciomercato.it

Milan, Flick lo scarica: occasione low cost dal BarcellonaIl Milan può approfittare di una ghiotta chance in termini di calciomercato che arriva direttamente dal Barcellona. Si tratta di un calciatore sul quale il tecnico Flick non intende puntare e le ... calciomercato.it