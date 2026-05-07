Milan rivoluzione in difesa per Allegri | da Mario Gila al colpo low cost inglese

Il Milan si prepara per il calciomercato estivo del 2026 puntando su rinforzi nel reparto difensivo. L'allenatore Allegri ha indicato Mario Gila come possibile leader della linea difensiva, mentre si valuta anche l’acquisto di Caleb Okoli dal Leicester come soluzione a basso costo. Le trattative sono in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi definitivi. La società sta monitorando diverse opzioni per rafforzare la squadra.

La stagione volge al termine e il Milan, alla ricerca dell'aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, cerca - sul calciomercato italiano e internazionale - giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: che Caleb Okoli possa essere uno di questi? L'anno venturo, come vi abbiamo spesso detto, il Diavolo dovrà infatti innalzare il livello qualitativo e quantitativo della rosa. Sono previsti, pertanto, innesti importanti in ogni reparto. Oggi ci focalizziamo sulla difesa, settore tanto caro al tecnico di Livorno. In vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan non toccherà i primi quattro difensori centrali nel suo organico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione in difesa per Allegri: da Mario Gila al colpo low cost “inglese” Notizie correlate Leggi anche: Milan, rivoluzione in difesa: Allegri ne vuole due. Scatto per Mario Gila e spunta Kristensen Europa lancia droni low-cost: rivoluzione nella difesa aereaL’Europa lancia il progetto Leap: droni low-cost per la difesa aerea L’Europa si unisce per affrontare le minacce aeree con un progetto ambizioso: il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Agente Gila: Milan e Allegri tra i migliori al mondo; Milan su Gila: cosa cambierebbe in difesa e cosa filtra in casa rossonera sulla trattativa; Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Leão ceduto? Occhio alla rivoluzione. Svolta per Gila; Calciomercato Milan non solo Gila in difesa | nel mirino c’è anche Kristensen. Mercato Milan, non solo Gila per la difesa: spunta un altro obiettivo (dalla Serie A)Il Milan prepara una rivoluzione difensiva per la prossima stagione. Dopo Mario Gila dalla Lazio, il club rossonero punta su Thomas Kristensen ... spaziomilan.it Derby di mercato per Mario Gila: il biancoceleste nel mirino di Inter e Milan. La situazioneCome riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con l’addio ormai probabile di veterani come Acerbi, Darmian e De Vrij, la società nerazzurra ha individuato in Mario Gila il profilo ide ... laziopress.it Mario Gila, quel muro biancoceleste che tutti noi vogliamo ritrovare al top, sta affrontando il suo peggior incubo di stagione. #lazionews #Lazio #CoppaItalia #Sarri - facebook.com facebook RT @garante_il: Il Milan in queste settimane inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio per Mario Gila, quindi occhio perché è vero, non… x.com