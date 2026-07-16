Il Milan sta valutando un esterno di fascia nel mercato europeo per il modulo 3-4-2-1. La società ha ricevuto un'offerta da un agente di giocatori, che propone un suo assistito come possibile acquisto a costi contenuti. La trattativa è ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali. La ricerca riguarda un profilo che possa adattarsi alle esigenze tattiche del nuovo allenatore, senza indicazioni precise sui nomi coinvolti.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan stia setacciando con grande attenzione il mercato europeo alla ricerca di un esterno di fascia ideale per il modulo 3-4-2-1 del nuovo allenatore, Rúben Amorim. Se in cima alla lista dei desideri del tecnico portoghese rimane saldamente il nome di Noussair Mazraoui, già allenato ai tempi del Manchester United, nelle ultime ore è emersa una suggestiva pista alternativa. Il potentissimo procuratore Jorge Mendes, da sempre in ottimi rapporti con il club di Via Aldo Rossi, avrebbe infatti offerto la candidatura di Tiago Santos del Lille. Il passato e il calvario dell'infortunio al crociato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, colpo 'low cost' sulla fascia? Jorge Mendes offre al Diavolo un suo assistito

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