Luka Modri? ha deciso di prolungare il contratto con il Milan e si prepara a firmare il nuovo accordo. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e riflessioni da parte del calciatore. La firma è prevista per una data imminente, segnando la conclusione della trattativa. Il giocatore croato, nato nel 1985, continuerà a vestire la maglia rossonera, confermando il suo impegno con il club.

La telenovela legata al futuro di Luka Modri? è finalmente giunta ai titoli di coda, con il finale più dolce per i tifosi rossoneri. Dopo settimane di riflessioni, il fuoriclasse croato classe 1985 ha sciolto le riserve, decidendo di prolungare il proprio legame con il Milan. Il precedente accordo, scaduto lo scorso 30 giugno, verrà rinnovato per un'ulteriore stagione, spostando la nuova scadenza al 30 giugno 2027. Il Pallone d'Oro 2018 si appresta così a rimanere un pilastro del Milan anche per l'annata 2026-2027. Sotto la guida del nuovo allenatore, Rúben Amorim, la gestione del regista sarà inevitabilmente più "scientifica" rispetto alla passata stagione trascorsa agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, c'è la data della firma: Modri? ha deciso il suo futuro e prepara l'addio ufficiale

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¡GOLPE DEVASTADOR! Luka Modri FUERA del Milan tras FRACTURA y cirugía

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