Milan Modric non ha ancora deciso il futuro | c’è un’opzione nel contratto

Luka Modric non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e sta aspettando i Mondiali per chiarire le sue intenzioni. Nel suo contratto c’è un’opzione che potrebbe influenzare la sua scelta, ma al momento non è stata attivata. Il giocatore sta valutando se continuare a giocare a livello professionistico o meno, e la competizione mondiale rappresenta il momento chiave per questa decisione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

I Mondiali per decidere il futuro: Luka Modric è al bivio decisivo per la sua carriera tra il ritiro e una nuova opportunità a Milano Il finale di stagione del Milan ha provocato una lunga scia di eventi che in molti chiamano rivoluzione, ma per altri è semplicemente la voglia di azzerare e rifare tutto. A partire dalla società per arrivare all’allenatore e alla squadra. Nel calderone dei tantissimi cambiamenti attesi e non ancora arrivati, è finito anche Luka Modric. Il croato ha scelto il Milan, dopo i tanti anni vincenti al Real Madrid, per essere l’epicentro di un nuovo progetto vincente, ma è rimasto invischiato nel netto calo di prestazioni e risultati del finale di stagione rossonero. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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MODRIC, E FINITA! ORA IL MILAN TREMA: FUTURO IN BILICO

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. @lukamodric10 indeciso sul suo futuro: se non sarà al @acmilan, ha già una chiara idea in mente - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric #transfers x.com

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