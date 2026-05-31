Una foto sui social ha alimentato le voci di un possibile ritorno di Luka Modri al Real Madrid, dove potrebbe entrare nel nuovo staff di José Mourinho. Nel frattempo, il caos societario del Milan sembra aver ridotto le possibilità di permanenza del centrocampista croato, che potrebbe aver già scelto il proprio futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e le speculazioni continuano a circolare tra tifosi e addetti ai lavori.

Il terremoto societario che ha azzerato i vertici del Milan rischia di mietere la vittima più illustre sul piano tecnico e carismatico. Il prossimo 30 giugno 2026 scadrà ufficialmente il contratto di Luka Modric. Intorno all'ambiente rossonero il quesito è unanime: il Pallone d'Oro 2018 eserciterà l'opzione unilaterale per prolungare l'accordo fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro netti più bonus) o saluterà definitivamente San Siro? Fino a pochi giorni fa, lo scenario appariva lineare. Se il Milan avesse centrato la qualificazione in Champions League confermando Massimiliano Allegri in panchina, Modric avrebbe quasi certamente firmato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio Modri?? Spunta la foto della svolta: potrebbe aver già scelto il suo futuro

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¡GOLPE DEVASTADOR! Luka Modri FUERA del Milan tras FRACTURA y cirugía

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