Milan Abbiati | Spero sia un progetto a lungo termine Ramos e Gila sono calciatori forti

Da pianetamilan.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta preparando la nuova stagione a Milanello, con il portiere Abbiati che si augura un progetto a lungo termine. Durante le dichiarazioni, ha definito i calciatori Ramos e Gila come forti. Nel frattempo, il club sta lavorando sul mercato e sul campo, con il tecnico Amorim impegnato nelle sessioni di allenamento in vista delle amichevoli internazionali che inizieranno la prossima settimana.

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Il Milan continua a lavorare sia sul mercato, sia sul campo con Amorim che sta preparando la nuova stagione rossonera a Milanello, prima delle amichevoli internazionali che inizieranno la prossima settimana. promowebapp Ramos e Gila promossi: l'analisi di Christian Abbiati sul mercato. A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato l’ex portiere Christian Abbiati che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni, a partire dalle mosse estive del club: "Stanno costruendo, bisogna dargli tempo. Spero sia un progetto a lungo termine. Sono rimasto tifoso del Milan, voglio vederlo lottare per vincere. La società si sta rimboccando le maniche: sono arrivati due calciatori forti come Gonçalo Ramos e Gila, spero continuino su questa strada". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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