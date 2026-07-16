Durante una cena a Casa Milan per il rinnovo della partnership con MSC Crociere, un ex portiere del club ha commentato il momento del Milan. Ha menzionato il passaggio di proprietà, paragonando il proprietario attuale a un noto ex presidente, e ha lodato il portiere, definendolo tra i più forti al mondo. Ha anche fatto un esempio, pensando a un volo in elicottero, e ha citato il nome di un ex presidente del club.

In occasione dell'evento andato insieme cena a Casa Milan per il rinnovo della partnership tra il club e MSC Crociere, una delle leggende della storia del club rossonero ha voluto prendere parola per analizzare il momento del Diavolo. Christian Abbiati, storico ex portiere rossonero, ha voluto parlare sia di Cardinale che di Maignan. Milan, Abbiati: "Cardinale? Quando ho visto l'elicottero.". Abbiati, poi, ha voluto tracciare un parallelismo tra la gestione del calcio di prima, rispetto a quella dei giorni nostri: > "Ai miei tempi c’erano Galliani e Braida dietro a Berlusconi. Ma il calcio cambia, è molto più veloce e tecnologico. Non conosco personalmente il nuovo team, ma oggi i dati ci sono e bisogna conoscerli ». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Abbiati sul Milan: "Cardinale in elicottero? Ho pensato a Berlusconi. Maignan tra i più forti al mondo"

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