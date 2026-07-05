Da Gonçalo Ramos a Gila | inizia a vedersi un progetto Milan

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan sta iniziando a delineare un progetto con obiettivi chiari, dopo un periodo di incertezza. La squadra si sta strutturando con nuovi elementi e un’organizzazione più definita rispetto a un mese fa. La trasformazione si percepisce nel cambiamento di alcuni giocatori e nella stabilizzazione delle strategie di gioco. La novità riguarda anche la volontà di costruire una formazione con un’identità più riconoscibile, lasciando alle spalle le difficoltà precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avviso ai naviganti, rossoneri e non: c’è un Milan all’orizzonte. Più che una squadra, è un progetto che comincia ad avere contorni definiti. Niente a che vedere con la nebulosa che si stentava a riconoscere appena un mese fa. Atteniamoci ai fatti, non alle impressioni, che potrebbero spesso trarre in inganno: ora c’è una guida in panchina, Amorim, piaccia o no si riparte da lui dopo il tabula rasa con Allegri. La linea dirigenziale interna fa capo a Calvelli, amministratore delegato, con Scaroni confermato presidente, Almstadt e Gardiner nell’area tecnica, Lamonte capo scout. C’è chi obietta: ancora troppi stranieri. Ma nella società fondata da Kilpin non è il caso di sottilizzare, tanto meno adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

da gon231alo ramos a gila inizia a vedersi un progetto milan
© Gazzetta.it - Da Gonçalo Ramos a Gila: inizia a vedersi un progetto Milan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, anche sul mercato inizia l'era Amorim: il sogno è Gonçalo Ramos, nel mirino Hjulmand e TrincaoIl Milan ha ufficialmente iniziato l’era di Ruben Amorim come nuovo allenatore, con un contratto fino al 30 giugno 2029 e opzione di rinnovo.

Milan, dopo Gonçalo Ramos si punta un big in difesa: il sogno è Van Dijk ma in pole c'è Gonçalo InácioIl Milan ha individuato un nuovo obiettivo per la difesa, dopo aver considerato Gonçalo Ramos come possibile acquisto.

Temi più discussi: COMUNICATO UFFICIALE: GONÇALO RAMOS; Goncalo Ramos al Milan, è fatta: si chiude a 70 milioni, i dettagli del super affare; Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: contratto fino al 2031; Milan-Gonçalo Ramos, è fatta. Sarà l'acquisto più caro nella storia del Diavolo: costerà 60-70 milioni.

gonçalo ramos da gonçalo ramos aMilan, già 100 milioni investiti per Ramos e Gila. Il prossimo obiettivo è Gonçalo InacioIl Milan ha già preso Gonçalo Ramos e si appresta a chiudere anche per Gila. E non finisce qui perchè Cardinale vuole altri rinforzi per Amorim ... milannews.it

gonçalo ramos da gonçalo ramos aDa Gonçalo Ramos a Gila: inizia a vedersi un progetto MilanL’acquisto del 9 portoghese, lo scatto sullo spagnolo: ora si crea una base per Amorim. E se restassero Modric, Maignan e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web