Il Milan sta iniziando a delineare un progetto con obiettivi chiari, dopo un periodo di incertezza. La squadra si sta strutturando con nuovi elementi e un’organizzazione più definita rispetto a un mese fa. La trasformazione si percepisce nel cambiamento di alcuni giocatori e nella stabilizzazione delle strategie di gioco. La novità riguarda anche la volontà di costruire una formazione con un’identità più riconoscibile, lasciando alle spalle le difficoltà precedenti.

Avviso ai naviganti, rossoneri e non: c’è un Milan all’orizzonte. Più che una squadra, è un progetto che comincia ad avere contorni definiti. Niente a che vedere con la nebulosa che si stentava a riconoscere appena un mese fa. Atteniamoci ai fatti, non alle impressioni, che potrebbero spesso trarre in inganno: ora c’è una guida in panchina, Amorim, piaccia o no si riparte da lui dopo il tabula rasa con Allegri. La linea dirigenziale interna fa capo a Calvelli, amministratore delegato, con Scaroni confermato presidente, Almstadt e Gardiner nell’area tecnica, Lamonte capo scout. C’è chi obietta: ancora troppi stranieri. Ma nella società fondata da Kilpin non è il caso di sottilizzare, tanto meno adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Gonçalo Ramos a Gila: inizia a vedersi un progetto Milan

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