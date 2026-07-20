Migranti Oim annuncia 3mila rimpatri A Lampedusa nuovi sbarchi
L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato circa 3.000 rimpatri di migranti. Nel frattempo, sull'isola di Lampedusa si sono verificati nuovi sbarchi, con diverse persone che sono arrivate via mare. Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno contribuito all'aumento degli arrivi durante il periodo estivo. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a gestire le operazioni di accoglienza e rimpatrio.
Bianca Tombini – Città del Vaticano Non si ferma l'ondata di sbarchi sull'isola di Lampedusa, favorita dalle condizioni meteo stabili che spingono centinaia di persone ad affrontare la pericolosa traversata del Mediterraneo durante i mesi estivi. Nuove partenze dalla Libia Nella giornata di ieri, le motovedette dell'agenzia europea Frontex hanno intercettato e soccorso due diverse imbarcazioni in difficoltà, traendo in salvo un totale di 51 migranti. I migranti messi in sicurezza appartengono a diverse nazionalità: un primo gruppo con persone provenienti principalmente da Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Eritrea e Somalia, ed un secondo di originari di Iran e Iraq. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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