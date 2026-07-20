migranti oim annuncia 3mila rimpatri a lampedusa nuovi sbarchi

Notizia in breve

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato circa 3.000 rimpatri di migranti. Nel frattempo, sull'isola di Lampedusa si sono verificati nuovi sbarchi, con diverse persone che sono arrivate via mare. Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno contribuito all'aumento degli arrivi durante il periodo estivo. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a gestire le operazioni di accoglienza e rimpatrio.