Tre sbarchi di migranti nel giro di poche ore a Lampedusa

Nelle ultime ore, a Lampedusa sono stati registrati tre sbarchi con un totale di 65 migranti. I gruppi sono partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs in Libia. Le operazioni di soccorso sono state condotte da motovedette della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e di Frontex. Nessun dettaglio è stato fornito sulle condizioni dei migranti o sulle modalità di sbarco.

Tre sbarchi, con un totale di 65 migranti, nelle ultime ore, a Lampedusa. A soccorrere i gruppi, partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs in Libia sono state le motovedette di Capitaneria di porto, guardia di finanza e Frontex. A bordo dei natanti 11 marocchini, pakistani, somali e sudanesi, 42. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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