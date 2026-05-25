Migranti 3 sbarchi in poche ore a Lampedusa

Nelle ultime ore, a Lampedusa sono arrivati 65 migranti in tre sbarchi diversi. I gruppi sono partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs in Libia. Le motovedette di Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Frontex li hanno soccorsi. Non ci sono altri dettagli sui tempi o le modalità degli interventi.

A soccorrere i gruppi, partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs in Libia sono state le motovedette di Capitaneria di porto, guardia di finanza e Frontex. A bordo dei natanti marocchini, pakistani, somali e sudanesi, 42 algerini, eritrei, gambiani, ghanesi, nigeriani e senegalesi e 12 eritrei ed etiopi. Tutti, dopo un primo triage sanitario fatto direttamente su molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 140 ospiti. Per metà mattinata è previsto il trasferimento di 75 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Lampedusa, nuova ondata di arrivi 300 migranti in poche ore

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