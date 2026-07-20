Migliaia di persone al presidio in piazza a Bologna dopo la morte di Fakir | la sorella si sente male e sviene
Migliaia di persone si sono radunate in piazza del Nettuno a Bologna durante il presidio organizzato dal sindaco dopo la morte di Fakir Abderrahim. La sorella dell’uomo si è sentita male ed è svenuta tra la folla. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno espresso il loro dolore e la richiesta di giustizia. La situazione si è poi stabilizzata dopo l’intervento dei presenti e delle autorità.
Folla in piazza del Nettuno a Bologna al presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Fakir Abderrahim: la sorella dell'uomo si sente male e sviene. Tra i presenti anche il il governatore dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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