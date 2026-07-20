Noemi è caduta dal palco durante un concerto e ha subito un infortunio che ha richiesto il trasporto in ospedale. La cantante è stata accompagnata immediatamente dopo l’incidente, suscitando preoccupazione tra i presenti e i fan. Numerosi amici e colleghi si sono uniti nel mandarle messaggi di sostegno, tra cui alcune celebrità che hanno espresso solidarietà tramite i social. La cantante si trova ancora sotto osservazione.

Un grande spavento e la corsa in ospedale. Noemi ha vissuto una brutta avventura che ha fatto preoccupare tantissimo i fan e le amiche vip. La cantante infatti è caduta dal palco durante un concerto, finendo in ospedale. Noemi cade dal palco: i video e la paura. Cosa è successo? A documentare la caduta dal palco di Noemi numerosi video, diventati virali sui social. Clip girate dal pubblico che era presente al suo concerto a a San Salvo Marina in provincia di Chieti, domenica 19 luglio 2026. Nei video vediamo Noemi che canta Briciole, avvicinandosi al bordo del palco per rivolgersi al suo pubblico. Sino a quando non perde l’equilibrio, cadendo a terra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Mi spiace tanto, guarisci presto”: Laura Pausini, Arisa e le amiche vip si mobilitano per Noemi

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