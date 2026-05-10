Durante il Riviera International Film Festival 2026, l'attrice ha partecipato per presentare il film su Grazia Deledda intitolato “Quasi Grazia”, diretto da Peter Marcias. In questa occasione, sono stati annunciati anche altri titoli in programma, tra cui “La morte ci divide” di David Chavez Graz e “Lucca Mortis” di Peter Greenaway. In passato, l’attrice ha ricordato un episodio con il regista Nanni Moretti, che le aveva chiesto di chiamare un’altra attrice per un ruolo, spiegando che lei non sarebbe venuta per motivi di timidezza.

Laura Morante è stata ospite al Riviera International Film Festival 2026 per presentare il film su Grazia Deledda “Quasi Grazia” di Peter Marcias, poi arriveranno “La morte ci divide” di David Chavez Graz e “Lucca Mortis” di Peter Greenaway. Tra i tanti aneddoti raccontati quello su “La stanza del figlio” di Nanni Moretti del 2001 che ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes. “Della vittoria a Cannes saputo dai giornali, non c’ero, nessuno mi ha chiamato. – ha dichiarato – Per Nanni Moretti la Palma ha cambiato molto, per gli attori non particolarmente. Però mi sembra ad oggi una delle mie cose più riuscite”. E ancora: “Sono passati tanti anni, non so come sia ora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Morante: “Presentammo La stanza del figlio e Nanni Moretti mi disse: ‘Ti spiace se chiamo Jasmine Trinca e te no?’. Poi dichiarò: ‘Laura non viene perché è timida’”

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