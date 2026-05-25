Camarda, ex giocatore del Lecce ora al Milan, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League, dicendo di essere molto dispiaciuto e di essere il primo tifoso. Ha parlato a DAZN, condividendo le sue impressioni sulla stagione e le prospettive future della squadra. Ha anche fornito alcuni numeri sulla sua esperienza in rossonero, senza approfondire dettagli specifici.

Francesco Camarda è uno dei talenti più brillanti uscito dal settore giovanile del Milan nelle ultime stagioni. Dopo aver dominato le giovanili, ha giocato una sola stagione con il Milan Primavera segnando 10 gol in 33 presenze. L'attaccante classe 2008 ha fatto il grande passo la scorsa estate, quando è stato prestato al Lecce per giocare in Serie A con continuità e cercare di crescere al massimo. La squadra di Di Francesco si è salvata nell'ultima giornata di campionato. Durante la festa del Lecce presente anche il calciatore di proprietà del Milan, che ha parlato così a 'DAZN'. "Mi chiamano bambino? No, non lo sono più: ormai sono maggiorenne. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Camarda sul Milan fuori dalla Champions: “Mi spiace veramente tanto. Sono il primo tifoso”

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Striscione appeso fuori dall'hotel dove risiede Cardinale a Milano, e a Casa Milan. reddit

Qualche aspettativa sulla prima vera stagione di Francesco Camarda in Serie A c’era. Si sapeva che non sarebbe stato un percorso semplice, anche perché il suo passaggio in Serie C con il Milan Futuro non era stato particolarmente brillante: 5 gol in 18 partit x.com

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