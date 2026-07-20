Venerdì 17, intorno a mezzogiorno, una residente ha sentito un forte rumore e ha trovato la propria auto danneggiata all’esterno della propria abitazione, con le persiane chiuse per il caldo. La donna ha dichiarato di essere stata “distrutta” dall’incidente e ha lamentato di sentirsi ostaggio dei turisti nella zona, senza specificare le cause del danno. La scena si è verificata in un’area frequentata da visitatori, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Montalcino (Siena), 20 luglio 2026 – “Venerdì 17, ora di pranzo, persiane chiuse per l’afa. Uno schianto fragoroso. Mi precipito fuori. La mia auto, regolarmente parcheggiata di fronte a casa, all’inizio del centro abitato di Torrenieri, con limite di velocità che scende da 50 a 30kmh, centrata in pieno a gran velocità, sbattuta sul muro di lato e spostata in avanti di una ventina di metri”. E’ Alessandra Lazzeretti che scrive a La Nazione. “Nessun segno di frenata, sull’asfalto solo lo strisciare delle mie ruote. Al volante dell’auto a noleggio un turista portoghese. “I’m sleeping” ha dichiarato ai carabinieri. La mia auto, immatricolata o 2 anni e mezzo fa, 36mila km e poco più, tenuta benissimo, pieno appena fatto, da buttare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mi ha distrutto l’auto”. Lo sfogo di una residente: “Siamo ostaggio dei turisti”

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