Mi ha distrutto l’auto Lo sfogo di una residente | Siamo ostaggio dei turisti
Venerdì 17, intorno a mezzogiorno, una residente ha sentito un forte rumore e ha trovato la propria auto danneggiata all’esterno della propria abitazione, con le persiane chiuse per il caldo. La donna ha dichiarato di essere stata “distrutta” dall’incidente e ha lamentato di sentirsi ostaggio dei turisti nella zona, senza specificare le cause del danno. La scena si è verificata in un’area frequentata da visitatori, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Montalcino (Siena), 20 luglio 2026 – “Venerdì 17, ora di pranzo, persiane chiuse per l’afa. Uno schianto fragoroso. Mi precipito fuori. La mia auto, regolarmente parcheggiata di fronte a casa, all’inizio del centro abitato di Torrenieri, con limite di velocità che scende da 50 a 30kmh, centrata in pieno a gran velocità, sbattuta sul muro di lato e spostata in avanti di una ventina di metri”. E’ Alessandra Lazzeretti che scrive a La Nazione. “Nessun segno di frenata, sull’asfalto solo lo strisciare delle mie ruote. Al volante dell’auto a noleggio un turista portoghese. “I’m sleeping” ha dichiarato ai carabinieri. La mia auto, immatricolata o 2 anni e mezzo fa, 36mila km e poco più, tenuta benissimo, pieno appena fatto, da buttare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maratón de Biografías de los GRANDES GENIOS de la MÚSICA
Notizie e thread social correlati
“Mi hanno forato il tetto e mettono la musica a tutto volume, la polizia mi ha urlato contro. Mi sento stanco, avvilito e stupido”: l’incubo di un proprietario ostaggio dei viciniAl rientro a casa, il proprietario ha trovato il tetto forato e la musica a tutto volume proveniente dai vicini.
“Ero convinta di parlare con Luke Evans, mi ha chiesto tanti soldi. Era una truffa sentimentale. Mio figlio aveva capito, ma non gli ho creduto”: lo sfogo di una vittimaUna donna ha raccontato di aver subito una truffa sentimentale, credendo di parlare con un uomo noto e ricevendo in cambio richieste di denaro.
Temi più discussi: Mi ha distrutto l’auto. Lo sfogo di una residente: Siamo ostaggio dei turisti; Jennifer Lopez stupisce Taormina. Durante uno degli eventi dell'Alta Moda di Dolce & Gabbana, davanti a un pubblico internazionale, la popstar americana ha interpretato in italiano Il cielo in una stanza di Gino Paoli Guarda il video completo su RaiNews.it; Incendio a Cocconato: casa distrutta, la comunità si mobilita per una famiglia con cinque figli; Orso in azione a Saviore, distrutto un apiario. L’amarezza degli allevatori: Non ci resta più nulla.
INCENDIO DI FRAVIANO, I PRIMI SVILUPPI NELLE ORE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE Con Paolo Piffer siamo andati a Fraviano, dove intorno all'1.00, un incendio ha distrutto il tetto della chiesa di Santo Stefano. Sono poi stati bruciati il campanile, un fi facebook
Il pacchetto di mischia dell'AB ha avuto la meglio su quello dei Bok nella finale della Coppa del Mondo 2023 - com'è possibile che siamo declinati così tanto da allora? Stesso allenatore delle mischie, ecc. reddit
Mi ha distrutto l’auto. Lo sfogo di una residente: Siamo ostaggio dei turistiMontalcino (Siena), 20 luglio 2026 – Venerdì 17, ora di pranzo, persiane chiuse per l’afa. Uno schianto fragoroso. Mi precipito fuori. La mia auto, regolarmente parcheggiata di fronte a casa, all’ini ... lanazione.it
Al Bano contro Romina Power: Mi ha distrutto. Le lacrime a Domenica In nel ricordo di YleniaDopo le dichiarazioni rilasciate a 'Belve' da Romina Power, Al Bano ha replicato a Domenica In. Ospite di Mara Venier ha raccontato, con rabbia e dolore, la sua versione dei fatti riguardo la ... rainews.it