Ero convinta di parlare con Luke Evans mi ha chiesto tanti soldi Era una truffa sentimentale Mio figlio aveva capito ma non gli ho creduto | lo sfogo di una vittima

Una donna ha raccontato di aver subito una truffa sentimentale, credendo di parlare con un uomo noto e ricevendo in cambio richieste di denaro. La vittima ha spiegato di essere stata ingannata, anche se suo figlio aveva notato qualcosa di strano e le aveva messo in guardia. La sua testimonianza è stata rilasciata durante una trasmissione televisiva trasmessa il 12 maggio, condotta da una nota conduttrice.

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