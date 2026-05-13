Ero convinta di parlare con Luke Evans mi ha chiesto tanti soldi Era una truffa sentimentale Mio figlio aveva capito ma non gli ho creduto | lo sfogo di una vittima
Una donna ha raccontato di aver subito una truffa sentimentale, credendo di parlare con un uomo noto e ricevendo in cambio richieste di denaro. La vittima ha spiegato di essere stata ingannata, anche se suo figlio aveva notato qualcosa di strano e le aveva messo in guardia. La sua testimonianza è stata rilasciata durante una trasmissione televisiva trasmessa il 12 maggio, condotta da una nota conduttrice.
Una storia di coraggio e inganno: per la prima volta, Francesca ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua dolorosa esperienza apertamente nella puntata di ieri, 12 maggio, de “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo. La donna è rimasta vittima di quella che gli esperti definiscono “romance scam”, una sofisticata truffa sentimentale che si consuma attraverso i canali digitali. I responsabili di questi raggiri costruiscono identità fittizie servendosi di immagini e video autentici sottratti fraudolentemente dai profili ufficiali di personaggi noti. Nel caso di Francesca, i truffatori si sono spacciati per il celebre attore Luke Evans, riuscendo a instaurare un rapporto di fiducia che si è rivelato devastante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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