Metro A stazione Lepanto chiusa dal 18 luglio al 30 agosto

Notizia in breve

La stazione Lepanto della linea A della metropolitana sarà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto. La chiusura è necessaria per permettere la prosecuzione dei lavori di riqualificazione. Durante questo periodo, il servizio sarà sospeso e i passeggeri dovranno utilizzare percorsi alternativi. La chiusura riguarda esclusivamente il periodo indicato e non sono previsti altri interventi nel corso dell’anno. La riapertura è programmata per il 31 agosto.