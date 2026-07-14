Metro A stazione Lepanto chiusa dal 18 luglio al 30 agosto
La stazione Lepanto della linea A della metropolitana sarà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto. La chiusura è necessaria per permettere la prosecuzione dei lavori di riqualificazione. Durante questo periodo, il servizio sarà sospeso e i passeggeri dovranno utilizzare percorsi alternativi. La chiusura riguarda esclusivamente il periodo indicato e non sono previsti altri interventi nel corso dell’anno. La riapertura è programmata per il 31 agosto.
Roma, 14 luglio 2026 – La stazione Lepanto della linea A della metropolitana resterà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione. Durante tutto il periodo di chiusura, i treni della Metro A continueranno a transitare regolarmente all’interno della stazione, ma senza effettuare la fermata. Perché la stazione Lepanto chiude. Gli interventi programmati non sono compatibili con il passaggio dei passeggeri e devono quindi essere eseguiti a stazione completamente chiusa. La sospensione del servizio si rende necessaria per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, sia per gli operai sia per gli utenti della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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#Roma: Stazione #MetroA Lepanto CHIUSA dal 18 luglio al 30 agosto 2026 per lavori. I treni non fermano. Usare Ottaviano o Flaminio. #Atac #ViaggiRoma x.com
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