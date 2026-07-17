La stazione Lepanto della Metro A a Roma rimarrà chiusa dal 18 luglio al 30 agosto per lavori di riqualificazione. La chiusura riguarda l’intera area della stazione. I treni continueranno a circolare senza fermarsi in quella fermata. Nessuna altra stazione sarà interessata dall’intervento in quel periodo. Le persone in transito sono state avvisate dei cambiamenti temporanei. La chiusura si inserisce in un programma di interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture metro.

Proseguono i lavori di riqualificazione delle stazioni della Metro A a Roma. Atac ha reso noto che, a partire dal 18 luglio e fino al 30 agosto, la stazione di Lepanto sarà chiusa al pubblico. Durante questo periodo, i treni transiteranno senza effettuare fermate. Dettagli sui lavori e alternative di viaggio. “Si tratta di lavori non compatibili con il passaggio delle persone e che devono essere svolti a stazione chiusa”. Questa è l’informazione fornita dall’azienda capitolina del trasporto pubblico attraverso i propri canali social. In alternativa, i passeggeri possono utilizzare la vicina stazione Ottaviano, situata sempre sul viale Giulio Cesare, all’angolo con via Ottaviano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: lavori riqualificazione a Lepanto, stazione Metro A chiusa da 18 luglio a 30 agosto

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