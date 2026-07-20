Meteo Roma del 20-07-2026 ore 19 | 15
Nella serata del 20 luglio 2026, alle 19:15, le previsioni indicano temporali sparsi al Nord, più intensi su Alpi e Prealpi durante la mattinata. Le condizioni meteo sono peggiorate nel corso della giornata, con piogge e temporali che hanno interessato diverse aree del Nord Est. Non sono segnalati altri fenomeni meteorologici significativi. La situazione resta monitorata per aggiornamenti.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino c'è lì poco o irregolarmente nuvoloso ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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