Meteo Roma del 20-07-2026 ore 19 | 15

Notizia in breve

Nella serata del 20 luglio 2026, alle 19:15, le previsioni indicano temporali sparsi al Nord, più intensi su Alpi e Prealpi durante la mattinata. Le condizioni meteo sono peggiorate nel corso della giornata, con piogge e temporali che hanno interessato diverse aree del Nord Est. Non sono segnalati altri fenomeni meteorologici significativi. La situazione resta monitorata per aggiornamenti.