Meteo Roma del 20-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il meteo di questa mattina prevede tempo stabile e soleggiato al Nord, con condizioni prevalenti in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. In queste zone, il cielo sarà sereno e le temperature saranno in aumento. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative. La giornata si prospetta soleggiata e senza particolari criticità meteorologiche nelle regioni settentrionali.

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