Il meteo di questa mattina prevede tempo stabile e soleggiato al Nord, con condizioni prevalenti in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. In queste zone, il cielo sarà sereno e le temperature saranno in aumento. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative. La giornata si prospetta soleggiata e senza particolari criticità meteorologiche nelle regioni settentrionali.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord e tempo stabile al mattino con sole prevalente Valle d'Aosta Piemonte Liguria Poco nuvoloso altrove nel pomeriggio è stabilita in aumento sulle regioni di Nord Est sulla Romagna non sono previsti cambiamenti sostanziali sul Piemonte Liguria e Lombardia in serata nottata mi te ora con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso dalla mattina alla sera non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso di 2 ore notturne Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni meridionali e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-07-2026 ore 06:15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO Pasqua e Pasquetta 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse.

Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

Temi più discussi: Roma nella morsa del caldo: sarà un fine settimana da bollino rosso; Ancora caldo a Roma, ma verso il weekend calano le temperature: il meteo della settimana; Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto.

Meteo 20 luglio: fine del caldo estremo in arrivo! Occhio ai temporaliLe previsioni meteo per oggi, domenica 19 luglio, vedono ancora un caldo estremo al Centro-Sud e nelle Isole mentre al Nord il tempo è instabile. meteo.it

Meteo Roma Monte Verde - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it