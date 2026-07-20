Meteo le previsioni in Campania per lunedì 20 luglio 2026

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 20 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4619m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4605m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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