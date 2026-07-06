Meteo le previsioni in Campania per lunedì 6 luglio 2026
Per lunedì 6 luglio 2026, in Campania si prevede cielo prevalentemente poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata, potrebbero formarsi addensamenti compatti che potrebbero portare deboli piogge. La zona di Avellino si caratterizza per condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di pioggia debole durante le ore centrali. Non sono previste altre variazioni significative nel resto della regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 6 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3798m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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