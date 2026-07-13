A Avellino, lunedì 13 luglio 2026, i cieli sono prevalentemente sereni con poche nuvole. Nel corso della giornata, si registrano addensamenti più intensi durante le ore centrali, accompagnati da deboli piogge. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai 30 gradi, mentre il vento soffia moderato. Il clima rimane caldo e soleggiato in altre zone della regione, con poche variazioni rispetto alle ore precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedi 13 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4145m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 13 luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lunedì 29 giugno 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

Notizie e thread social correlati

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 6 luglio 2026Per lunedì 6 luglio 2026, in Campania si prevede cielo prevalentemente poco nuvoloso.

Meteo, le previsioni in Campania per lunedi 4 maggio 2026Lunedì 4 maggio 2026, in Campania, il cielo sarà sereno in gran parte della regione.

Temi più discussi: Previsioni Meteo Abruzzo; Settimana bollente all’orizzonte. Mercoledì e giovedì termometri a 37 gradi; Meteo, le previsioni della protezione civile: Temperature prossime ai 40 gradi; Previsioni Meteo Calabria.

Meteo in Liguria, caldo in aumento: le previsioni della settimana x.com

Meteo a fine agosto reddit

Le previsioni del tempo per domenica 12 luglioChe tempo farà oggi in Italia ... msn.com

Meteo, le previsioni di Giuliacci. Dopo l'ondata di caldo? Che estate ci aspettaL'ondata di caldo africano che sta interessando l'Italia mostra i primi, timidi segnali di attenuazione. Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, nella giornata di martedì 23 giugno ... msn.com