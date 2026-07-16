Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, la regione avrà tempo stabile e soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno picchi di 38-40°C. L’afa si farà più intensa nelle ore serali e notturne. Il mare sarà poco mosso e i venti deboli. Un anticiclone e temperature elevate caratterizzeranno il periodo.

Meteo Campania: da giovedì 16 a sabato 18 luglio tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Afa in aumento, soprattutto di sera e di notte, con mare poco mosso e venti deboli. Meteo Campania Caldo intenso e tempo stabile in Campania nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, l’anticiclone africano continuerà a rinforzarsi sulla regione, garantendo cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in ulteriore aumento. Tra giovedì 16 e sabato 18 luglio è atteso il picco dell’ondata di calore, con massime che potranno raggiungere i 38-40°C nelle aree interne, in particolare nel Beneventano. Sulle coste, comprese Napoli e l’area metropolitana, le brezze limiteranno in parte i valori massimi, ma l’umidità renderà l’afa pesante soprattutto nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, anticiclone e caldo intenso: picchi fino a 38-40°C

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