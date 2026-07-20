Leo Messi ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha descritto il dolore come immenso e ha detto che ci vorrà tempo prima che questa ferita guarisca, dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale mondiale contro la Spagna.

"Il dolore è immenso e ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca”. Leo Messi ha affidato a Instagram le social le sue emozioni dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale mondiale con la Spagna. Nel post, che accompagna una foto del fuoriclasse di Rosario con gli occhi lucidi per il pianto, sul campo di East Rutherford, Messi mostra anche tutto il suo orgoglio: “Mi aggrappo anche a tutti i bei ricordi. Le partite che abbiamo ribaltato, dando il massimo, che rimarranno per sempre nella nostra memoria, il sostegno di un intero Paese che, insieme al duro lavoro e all'impegno di questo gruppo, ci ha portato, ancora una volta, tra i migliori al mondo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Messi: “Un dolore immenso. Ci vorrà tempo perché questa ferita guarisca”

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Multi SubHe only wanted to survive—but the system gave him a destiny.

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