Durante la partita tra Como e Napoli, l’allenatore ha commentato la presenza di Fabregas, definendolo un giocatore predestinato e difficile da affrontare. Ha inoltre affermato che nessuna delle due squadre intendeva puntare esclusivamente sul risultato, prevedendo così un match aperto e senza tattiche conservative. Per quanto riguarda il difensore, ha detto che ci vorrà del tempo prima di vederlo al massimo delle sue capacità.

«È difficile affrontare Fabregas. Nessuna delle due squadre oggi vorrà speculare sul risultato. Sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc perchè sta facendo veramente bene. Lui è un predestinato e ha giocato in grandi squadre. Sta dimostrando di essere molto bravo perchè studia e gli faccio i complimenti. Il Como migliora ogni anni sempre di più». Queste la parole di Antonio Conte ai microfoni di Dazn prima della partita che per il suo Napoli può valere la qualificazione in Champions League. «Alisson e De Bruyne insieme? Cercheremo di pressare alti per non far giocare l'avversario. In campo ci saranno due squadre molto organizzate che vogliono essere propositive.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Como-Napoli, Conte: «Fabregas predestinato. Di Lorenzo? Ci vorrà tempo per vederlo al top»

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